Agricultor fica ferido em tombamento de trator às margens da BR-468, em Campo Novo

Um agricultor ficou ferido após acidente envolvendo um trator às margens da BR-468, próximo ao Mato do Bones, no interior de Campo Novo.

O idoso, de 78 anos, realizava por conta própria a roçada de uma área nas proximidades da rodovia, por volta das 16h, no momento em que ocorreu o tombamento. Um familiar do agricultor informou à reportagem da Rádio Alto Uruguai que o trator bateu em um cupinzeiro sobre o barranco, o que teria provocado o acidente.

O condutor ficou embaixo do veículo. Populares que transitavam pelo trecho auxiliaram no destombamento do trator e socorro da vítima. Uma ambulância do Corpo de Bombeiros socorreu o agricultor ao Hospital de Caridade de Três Passos. Ele estava consciente no momento do atendimento. As informações atualizadas pela casa de saúde são de que o estado de saúde do ferido é estável.

Fonte: Marcos Benites Notícias/Rádio Alto Uruguai

