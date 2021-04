Abertas inscrições para os cursos superiores do IFFar Campus de Santo Augusto

Compartilhar Pin 0 Compart.



O IFFar está com inscrições abertas até dia 11 de abril no Processo Seletivo 2021 dos Cursos de Graduação.

As inscrições, assim como os cursos, são totalmente gratuitas e deverão ser feitas pela internet, através do site http://ingresso.iffarroupilha. edu.br/. Os candidatos poderão utilizar a nota de qualquer edição do Enem realizado de 2009 a 2020.

O resultado da 1ª chamada está previsto para ser publicado no dia 26 de abril. As aulas devem ter início no mês de maio. A previsão do IFFar é de que todo o primeiro semestre ocorra de forma remota, à distância. Dependendo da situação da pandemia de Covid-19 no Brasil, e do andamento do Plano Nacional de Vacinação, as atividades presenciais podem retornar, de forma progressiva, no 2º semestre deste ano.

O IFFar Campus Santo Augusto oferece os seguintes cursos:

Bacharelado em Administração / 40

Bacharelado em Agronomia / 40

Licenciatura em Ciências Biológicas / 30

Licenciatura em Computação / 35

Tecnologia em Alimentos / 30

Tecnologia em Gestão do Agronegócio / 35

Fonte: Carla Maron – Jornalista do Instituto Federal Farroupilha – Campus Santo Augusto

