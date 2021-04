Velório do tradicionalista Milton Sganderla ocorre no CTG Sentinela da Fronteira

Compartilhar Pin 0 Compart.

O velório do empresário e tradicionalista Milton Sganderla irá ocorrer nesta terça-feira, 6 de abril, nas dependências do CTG Sentinela da Fronteira em Tenente Portela.

Milton faleceu às 19h05 desta segunda-feira. Ele estava internado a mais de 40 dias na UTI do Hospital Santo Antônio depois de ser diagnosticado ter contraído a COVID-19. Milton tinha doença cardiovascular crônica. Apresentou os primeiros sintomas do coronavírus em 15 de fevereiro. Sua internação no hospital ocorreu em 21 de fevereiro e já no dia seguinte a doença evoluiu e ele foi levado para a UTI de onde não saiu com vida.

Continua após a publicidade...

O Sepultamento irá ocorrer às 10h no Cemitério Municipal de Tenente Portela.

Curtir isso: Curtir Carregando...