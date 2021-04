Compartilhar Pin 0 Compart.

No final da tarde deste domingo (04), foi registrado um acidente no bairro de Padre Gonzáles, em Três Passos.

O condutor de um veículo Gol, de cor azul, que transitava em alta velocidade, perdeu o controle da direção, vindo a se chocar contra um poste de energia elétrica, na Avenida Farroupilha, proximidades do Bar do Bexiga. Com a colisão, o veículo acabou tombando.

O condutor, que estava sozinho no carro, não se feriu.

Fonte: Rádio Alto Uruguai

