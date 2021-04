Menina de 13 anos é encontrada morta em Bom Princípio

Compartilhar Pin 0 Compart.

O corpo de uma jovem de apenas 13 anos foi encontrado na tarde deste domingo, 04 de abril, nas margens do Arroio Forromeco, na cidade gaúcha de Bom Princípio, no Vale do Caí.

Segundo a Polícia Civil, que trata o caso como homicídio doloso, o suspeito dos crimes é o padrasto da vítima, de 39 anos, o qual ainda não foi localizado. A menina apresentava sinais de violência sexual e, conforme a polícia, o homem seria reincidente em crimes sexuais.

Testemunhas relataram ter encontrado o corpo no leito do arroio e acionaram o Corpo de Bombeiros, sendo que após a chegada da Brigada Militar e da Polícia Civil, a irmã do suspeito reconheceu a vítima como sendo a enteada dele.

Mensagens por celular trocadas entre o suspeito e sua irmã auxiliaram os agentes que tratam do caso, indicando onde o carro do indivíduo estaria.

O mesmo foi encontrado abandonado próximo à rodoviária de Montenegro, distante 30 km de Bom Princípio, e no veículo policiais encontraram uma chave e o celular do suspeito. Foi solicitado à Perícia o exame de necropsia, bem como análises complementares para investigar as circunstâncias do ocorrido.

