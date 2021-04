Feriado de Páscoa com novos flagrantes de aglomeração na região

Compartilhar Pin 0 Compart.



Seguindo com os protocolos de contenção da disseminação da Covid-19 o estado do Rio Grande do Sul infelizmente continua registrando descumprimentos e promoção de aglomerações. Na tarde deste último domingo de Páscoa, dia 04 de abril, policiais militares do 7º BPM, em apoio aos fiscais sanitários municipais flagraram 12 pessoas em uma cancha de bocha, no município de Tiradentes do Sul, desconsiderando o uso recomendado de máscaras e a disponibilização de álcool em gel em estabelecimentos. Na ocasião foi lavrado um termo circunstanciado pelo descumprimento de medida sanitária.

Convém ressaltar que todo tipo de descumprimento das regras impostas pela pandemia podem trazer consequências preocupantes, uma vez que ainda é grave a situação e leitos de UTI seguem faltando na maioria das cidades gaúchas.

Continua após a publicidade...

Curtir isso: Curtir Carregando...