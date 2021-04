Crissiumal registra 14º óbito de paciente por complicações da Covid-19

Compartilhar Pin 0 Compart.

Crissiumal registrou o 14º óbito de paciente por complicações da Covid-19. Uma idosa de 95 anos faleceu por volta das 9h30 do último sábado (3) no Hospital de Caridade de Crissiumal. Conforme a Secretaria Municipal de Saúde, logo após testar positivo para o coronavírus, a paciente foi hospitalizada e ficou internada por cerca de 15 dias, até vir a óbito.

Conforme o último boletim epidemiológico, publicado pela prefeitura de Crissiumal na quarta-feira passada (31), até então, o município possuía nove casos ativos e seis pacientes hospitalizados, dois deles em UTIs.

A idosa que faleceu no último sábado, em Crissiumal, havia recebido a primeira dose da vacina contra a Covid-19. No entanto, é bom salientar que apenas uma dose não garante total imunidade. Ainda que as pessoas recebam também a segunda dose, a orientação é que sejam mantidos o uso de máscara e demais cuidados.

Fonte: Rádio Alto Uruguai

