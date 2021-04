Compartilhar Pin 0 Compart.



No início da manhã de segunda feira, 05 de abril, a PRF registrou um grave acidente no km143, entre Sarandi e Carazinho, onde um veículo Gol, placas da cidade de Sarandi chocou-se contra um paredão de pedras próximo ao acostamento, vindo a rodopiar e chocar-se novamente com as pedras do lado oposto da pista.

O condutor, cujo nome ainda não foi divulgado, trafegava sentido Sarandi para Carazinho e veio a óbito em decorrência do acidente.

