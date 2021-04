PRF atende acidente com morte em Cruz Alta

Compartilhar Pin 0 Compart.

Por volta das 22h35 dessa sexta-feira (02), no km 200 da 158, em Cruz Alta, a Polícia Rodoviária Federal atendeu um grave acidente com um caminhão. O condutor morreu no local.

Agentes da PRF foram acionados para o atendimento de um acidente na BR 158. No local verificaram uma colisão com árvores após a saída de pista de um caminhão Mercedes Benz emplacado em Quinze de Novembro.

O motorista, 52 anos, faleceu no local.

Devido o condutor não portar documentação, somente foi identificado no dia 03, sendo um morador de Santa Bárbaro do Sul, não habilitado para conduzir nenhum tipo de veículo.

