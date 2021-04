Cidades do RS começam a vacinar profissionais da segurança contra a Covid

Compartilhar Pin 0 Compart.



Cidades do Rio Grande do Sul começaram a vacinar profissionais da segurança contra a Covid-19, nesta sexta-feira e sábado, 3 de março. Outros municípios planejam começar a imunização no início da próxima semana. [Tenente Portela deve começar na segunda-feira].

Segundo a Brigada Militar de Sapucaia do Sul, mais de 55% do efetivo do 33° BPM recebeu a primeira dose.

Continua após a publicidade...

A expectativa da BM é que durante a próxima semana todo o efetivo que atua no monitoramento do distanciamento social seja vacinado no Rio Grande do Sul.

O governo do estado anunciou na última quarta-feira (31) a antecipação da vacinação deste público com a chegada de um novo lote de vacinas.

De acordo com a Assessoria de Comunicação da Prefeitura de Tenente Portela, 272 doses foram aplicadas na manhã deste sábado, 3 de março, em Tenente Portela. Segundo ainda a assessoria, a vacinação ocorreu nas unidades de saúde da cidade e dos distritos de São Pedro e Daltro Filho. O público alvo desta etapa foi o grupo de idosos de 62 e 63 anos. Na segunda-feira, 5, a imunização terá sequência, incluindo também agentes da segurança pública.



Com informações do G1 – RS e Secretaria de Administração, Planejamento e Comunicação Social de Tenente Portela

Curtir isso: Curtir Carregando...