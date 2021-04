Homem morre afogado no interior de Esperança do Sul

Compartilhar Pin 0 Compart.

Um homem morreu afogado na tarde de quinta-feira, 1º de abril. A tragédia ocorreu na localidade de Barra do Turvo, no interior de Esperança do Sul.

A guarnição da Brigada Militar foi comunicada por populares que solicitaram apoio, pois um homem havia se afogado. No local, os brigadianos encontraram o homem já em óbito.

O filho da vítima relatou à guarnição que estava colocando o barco na água e que seu pai estava em cima da embarcação, para soltá-lo, quando perdeu o freio e o veículo começou a entrar na água.

Acidentalmente a vítima teria enroscado o pé na carreta do barco. O filho ainda tentou puxar seu pai de volta à superfície, mas não conseguiu. O homem acabou se afogando nas águas do rio Uruguai.

A vítima foi identificada como Erno Mário Prediger. Os populares haviam retirado da água o veículo e o reboque, com ajuda de um trator.

A Brigada Militar fez o registro na Delegacia de Polícia de Três Passos, e o corpo foi removido pelo serviço funerário.

Fonte: Rádio Alto Uruguai

