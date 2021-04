Bar que promovia campeonato de sinuca em Três Passos é interditado por aglomeração

Um bar localizado no centro da cidade de Três Passos foi interditado e os proprietários multados na noite desta quinta-feira, 1º de abril. No local a Brigada Militar e fiscais da vigilância sanitária encontraram 12 pessoas além do casal de proprietários que promoviam um campeonato de Sinuca.

Além da aglomeração que não é permitida, ninguém utilizava máscara. Também não era disponibilização álcool em gel para higienização das mãos.

Os proprietários foram multados em R$ 2 mil e eles e as 12 pessoas assinaram um termo circunstanciado e terão que comparecer no Fórum para dar explicações.

O estabelecimento foi interditado.