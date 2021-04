Compartilhar Pin 0 Compart.



NOME: NERI ELVIO JAROCHESKI

IDADE: 47 ANOS

LOCAL DO ÓBITO: HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PASSO FUNDO

DATA DO ÓBITO: 5 DESTA QUINTA-FEIRA, 1º DE ABRIL

VELÓRIO: NA CAPELA DA FUNERÁRIA SÃO JORGE

DATA DO SEPULTAMENTO: 9H DESTA SEXTA-FEIRA, 2 DE ABRIL

LOCAL DO SEPULTAMENTO: CEMITÉRIO MUNICIPAL DE TENENTE PORTELA



A FAMILIRES E AMIGOS AS CONDOLÊNCIAS DA FUNERÁRIA SÃO JORGE E DO SITE PORTELA ONLINE.

Continua após a publicidade...

Curtir isso: Curtir Carregando...