Secretaria Municipal de Saúde de Três Passos anuncia novo drive-thru de vacinação

A Secretaria Municipal de Saúde de Três Passos confirmou para este sábado, dia 3 de abril, mais um drive-thru de vacinação contra a Covid-19, desta vez, abrangendo idosos com 63 e 64 anos de idade. A aplicação das doses acontece das 7h30min às 11h. O quantitativo de doses enviadas ao município de Três Passos, ainda não foi divulgado, porém, sabe-se que elas deverão chegar na tarde desta quinta-feira, ou no mais tardar sexta-feira, dia 2.

A responsável pelo Setor de Imunização, enfermeira Rejane Ceolin, reforça que os documentos necessários para apresentar no ato de receber a dose da vacina são CPF e o cartão do Sistema Único de Saúde (SUS), a Carteirinha de Vacinas, um Comprovante de Residência ou a Carteira de Consulta do seu posto de saúde.

A logística continua a mesma, o veículo que conduzirá o idoso deverá entrar na lateral da creche Primeiros Passos, contornar o CIAC/SUS, pois a aplicação será na lateral da sala de vacinas e posterior saída na via. Importante aguardar dentro do carro para receber a imunização.

Caso esteja garoando ou uma chuva leve, a vacinação vai ser realizada da mesma forma. Caso contrário, a vacinação será postergada, sendo a nova data informada pela Secretaria Municipal de Saúde. Aos idosos que não possuem carro, devem ligar para o 3522-0436 e agendar a vacinação a partir de segunda-feira, 5 de abril.

O ato de receber a dose da vacina também pode ser um momento solidário. Haverá, mais uma vez, arrecadação de alimentos junto ao CIAC/SUS. Ou seja, além de ser imunizado, os munícipes poderão doar qualquer quantidade de alimentos que serão distribuídos para entidades carentes.

