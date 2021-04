Procon-SP notifica Caixa para que identifique ganhador da Mega da Virada

Compartilhar Pin 0 Compart.



O prazo para o ganhador da Mega da Virada do ano passado retirar o prêmio termina nesta quarta-feira (31). Conforme a Caixa Econômica Federal, o sorteio de 2020 teve dois ganhadores: um de Aracaju (SE), que já resgatou o montante e outro de São Paulo, que fez a aposta pela internet e até hoje não foi atrás dos mais de R$ 162,6 milhões a que tem direito.

Na segunda-feira (29), o Procon-SP notificou a Caixa Econômica Federal pedindo que a instituição financeira identifique o consumidor que está cadastrado no sistema e fez o jogo pelos meios eletrônicos, e para que faça o pagamento do prêmio devido.

De acordo com o Procon-SP, a aposta efetuada através de meio eletrônico demanda a realização de cadastro e a indicação de cartão de crédito como meio de pagamento. Na notificação, o Procon-SP pede que a instituição implemente alteração no sistema para que, nos casos das demais apostas premiadas que forem realizadas através do meio eletrônico, o pagamento seja efetuado no canal indicado pelos consumidores.

*Com informações da Isto É

