Dentro do Jogo: Agora é Gre-Nal

Os resultados de uma rodada que antecede um Gre-Nal, já geram uma expectativa de como Grêmio e Inter chegam no duelo.

Os empates da dupla não foram tão animadores. Mas isso não quer dizer que o tricolor chega em desvantagem porque os meninos não conseguiram vencer uma equipe do interior e nem o colorado por não ganhar em casa de um dos times mais frágeis do campeonato.

Diante do São José o Inter de Ramírez ainda em adaptação não conseguiu furar a retranca do adversário. Teve volume, velocidade e transição forte para o ataque, mas parou no goleiro Fábio do Zequinha.

Teve a estreia de Palacios, jogou pouco tempo, mas já deu para ter a noção de que é rápido e tem um bom futebol, deve ser titular não só no clássico, mas no decorrer da temporada. O Inter não venceu, porém, das partidas que o treinador comandou foi a que teve mais rendimento.

Os meninos do Grêmio também só conseguiram um ponto diante do São Luiz. Vale lembrar que o tricolor poupou a maioria de seus titulares já pensando no clássico de sábado e na libertadores da próxima semana.

A partida foi bem movimentada, agradável e de boas oportunidades para as duas equipes. A velocidade no ataque gremista foi constante, o meio de campo ativo com Darlan se desenhando um meia-armador construindo boas jogadas para o ataque.

Os melhores lances dos gremistas foram quando conseguiram lançamentos por trás da zaga adversária, um dos gols foi assim construído.

Brenno sendo muitíssimo bem outra vez e se afirmando como titular no gol. Um empate que mais uma vez mostrou a força da base gremista e que alguns podem ser bem utilizados no grupo principal.

Mais um clássico que será de amostras para novos projetos recém montados por Renato e Ramírez, com certeza teremos um belo duelo para acompanhar.

Por Marieli Pessotto – Colunista Dentro do Jogo

