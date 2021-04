Coronel Bicaco registrou o 24º óbito por Covid-19

Compartilhar Pin 0 Compart.

Coronel Bicaco fechou o mês de março mais sombrio de sua história com mais um óbito em decorrência da Covid-19.

A vítima é um homem que estava internado na UTI-Covid do Hospital Santo Antônio de Tenente Portela a vários dias e faleceu na noite de ontem. Ainda ontem o município confirmou duas mortes de mulheres que faleceram no início do mês de março e só agora a Secretaria de Saúde do Estado confirmou como Covid-19 as causas das mortes.

O município contabiliza agora 20 mortes relacionadas à Covid-19 somente no mês de março.

Ontem foram confirmadas mais 11 infecções pelo novo coronavírus, elevando para 47 os casos ativos da doença. Há ainda 25 pacientes considerados suspeitos da doença que aguardam resultado laboratorial. 161 pessoas estão orientadas ao isolamento domiciliar no município.

Coronel Bicaco tem hoje seis pacientes internados, sendo três no Hospital Santo Antônio de Pádua na própria cidade e outros três na UTI-Covid do Hospital Santo Antônio de Tenente Portela.

Fonte: Rádio Alto Uruguai

