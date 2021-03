Humaitá registra o 4º óbito por Covid-19; o terceiro na mesma família

Compartilhar Pin 0 Compart.



Humaitá registrou nesta quarta-feira, 31 de março, o 4º óbito de paciente por complicações da Covid-19; o terceiro na mesma família. A vítima é Augusto dos Santos, de 59 anos, que estava internado no Hospital Adesco de Humaitá. Ele é pai de Fernanda Raquel dos Santos Gonçalves, de 25 anos, e sogro de Gilmar da Silva Gonçalves, de 30 anos, casal humaitense que faleceu na manhã da última segunda-feira (29) também vítima da Covid-19.

Conforme a Secretaria Municipal de Saúde, Augusto testou positivo para o coronavírus na última sexta-feira (26) e, inicialmente, se recuperava em isolamento domiciliar. Ele, porém, apresentou piora em seu quadro clínico e foi internado na casa de saúde humaitense por volta das 16h desta terça-feira (30). Em seguida, seu nome foi incluído no Gerint – o sistema de gerenciamento de internações da Secretaria Estadual de Saúde – e passou a aguardar vaga de UTI para transferência.

Por volta do meio-dia desta quarta-feira (31), uma ambulância do SAMU, equipada com UTI Móvel, chegou a estacionar em frente ao Hospital Adesco para transferir o paciente à sala vermelha do Hospital São Vicente de Paulo de Três de Maio. No entanto, o homem morreu às 12h10min no momento em que a equipe do SAMU tentava fazer a intubação. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, ele sofreu uma parada cardíaca e veio a óbito antes de ser levado até a ambulância.

Fonte: Rádio Alto Uruguai

