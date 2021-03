Exército registra surto de coronavírus com 123 militares contaminados em Bagé

Compartilhar Pin 0 Compart.

A 3ª Brigada de Cavalaria Mecanizada do Exército, localizada em Bagé, na Região Sul do RS, confirmou um surto de Covid-19 entre 123 militares de cinco unidades do município. Os recrutas foram testados antes de serem liberados do período de internato, quando foi verificado o alto número de exames positivos.

Segundo o Exército, os soldados foram mantidos nos quartéis sob cuidados médicos. A maioria deles não apresentou sintomas.

Continua após a publicidade...

No início mês, um batalhão do Exército localizado em Dom Pedrito, a 75 km de Bagé, registrou um surto entre 33 recrutas da unidade.

Casos em presídios

Além do Exército, o Presídio Regional de Bagé registrou um surto de Covid-19 entre detentos. Ao menos 18 apenados testaram positivo para o coronavírus. Outros oito estão com suspeita da doença.

A administração da unidade informou que segue todos os protocolos sanitários para garantir a segurança dos agentes penitenciários e que o surto pode ter começado com um servidor assintomático.

Segundo a gestão do presídio, os novos presos que chegam ao local ficam em isolamento de 14 dias. As visitas aos detentos foram suspensas.

A Secretaria Estadual da Administração Penitenciária, por meio da assessoria de imprensa, afirma que a situação no local está sob controle.

Fonte: G1 – RS

Curtir isso: Curtir Carregando...