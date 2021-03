Veja o Cronograma – Idosos de 64 e 65 anos serão vacinados nesta quarta-feira em Tenente Portela

Compartilhar Pin 0 Compart.

Secretaria Municipal de Saúde montou repetirá o roteiro nos bairros cidade.

A Secretaria Municipal de Saúde fará nesta quarta-feira, 31 março, a vacinação de idosos com idade de 64 e 65 anos. A imunização será feita em locais previamente estabelecidos, repetindo o roteiro adotado na última semana. Nesta etapa as equipes estarão nos bairros e a área central em horários específicos, conforme o cronograma.

Os idosos deverão comparecer no local mais próximo de sua residência, seguindo rigorosamente o horário programado. É necessário apresentação do CPF e o Cartão SUS.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, com a chegada de novos lotes, gradativamente a vacinação será estendida as demais faixas etárias, de acordo com as determinações o Plano Nacional de Imunização.



Fonte:

Assessoria de Comunicação

Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Comunicação Social

Prefeitura de Tenente Portela

