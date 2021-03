Vagas de trabalho em Tenente Portela

Compartilhar Pin 0 Compart.

Confira no site Portela Online vagas de emprego no município de Tenente Portela. Informações adicionais podem ser coletadas junto ao Sine através do telefone (55) 3551-1863.

01 Auxiliar de Produção (turno da tarde)

01 Auxiliar de Recepção de Leite (CNH B)

01 Auxiliar de Contabilidade Masculino com experiência

01 Auxiliar Adm Fiscal cursando ADM ou Contábeis

01 Costureira com experiência

01 Mecânico

01 Mecânico de Motos com experiência

01 Motorista para coleta de leite com CNH categoria C

