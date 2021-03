Tiros na Reserva Indígena do Guarita – Pelo menos uma pessoa ferida

Compartilhar Pin 0 Compart.

Pelo menos um homem foi ferido por disparo de arma de fogo na manhã desta terça-feira, 30 de março, no interior da Reserva Indígena do Guarita na divisa com o município de Miraguaí.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) de Tenente Portela foi acionado e socorreu a vítima. O fato ocorreu no setor de Pau Escrito.

Informações iniciais dão conta de que a Brigada Militar atende a ocorrência.

