HSA tenta transferir foragido baleado na cabeça – Precisa de neuro cirurgião

O homem de 37 anos, foragido da justiça, baleado pela Brigada Militar após tentar acertar os militares com um tiro de 38 recebe, os primeiros atendimentos no Hospital Santo Antônio de Tenente Portela. A reportagem do site Portela Online apurou que o mesmo será transferido para um hospital com disponibilidade de cirurgia neurológica visto que ele tem em sua cabeça fragmentos de chumbo.

A transferência será realizado com escolta policial ainda nesta terça-feira.

Sobre a ocorrência policial

Na manhã desta terça-feira, 30 de março, a Guarnição da Brigada Militar de Miraguaí recebeu denuncia das lideranças indígenas de que um homem, foragido da justiça, estaria no setor de Pau Escrito, na Reserva Indígena do Guarita.

De acordo com a BM, ao chegar no local os militares tentaram prender o referido homem que fugiu e atirou contra os policiais que revidaram e o acertaram.

De acordo com a Polícia Civil, um registro de flagrante por tentativa de homicídio em desfavor do foragido foi realizado nesta manhã da Delegacia de Polícia de Tenente Portela. Informou também que havia um mandado de prisão contra o homem e que uma motocicleta adulterada também foi apreendida durante ação policial.

