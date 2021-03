Foragido é alvejado ao atirar contra Brigada Militar na Reserva Indígena do Guarita

Compartilhar Pin 0 Compart.

Um homem foragido da justiça investiu contra a Brigada Militar e foi baleado na manhã desta terça-feira, 30 de março, no interior da Reserva Indígena do Guarita, divisa entre os municípios de Miraguaí e Redentora.

De acordo com a Brigada Militar, o homem que não é indígena teria rompido a tornozeleira eletrônica e estava na condição de foragido da justiça. Lideranças indígenas denunciaram o seu paradeiro. Com a chegada da polícia no setor de Pau Escrito ele teria investido com tiro de 38 contra os policiais que revidaram.

O foragido levou um tiro na cabeça. Ele foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e conduzido ao hospital Santo Antônio onde recebe atendimento médico.

O estado de saúde do homem ainda é desconhecido.

