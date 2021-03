Delegado de Polícia aposentado é vítima da COVID-19 em Três Passos – Nota de Pesar

Compartilhar Pin 0 Compart.



A Polícia Civil através da 22ª (DPRI) Região Policial do Rio Grande do Sul divulga uma nota de pesar após o falecimento do delegado de Polícia aposentado Ari Ovidio Dalmolin aos 73 anos de idade.

Segundo a Polícia Civil, Dalmolin foi vítima da Covid-19 e estava internado na UTI do Hospital de Caridade. Faleceu às 10h desta terça-feira, 30 de março.

O Delegado aposentado atuou nas Delegacias de Polícia Três Passos e Campo Novo.

O sepultamento será realizado no Cemitério Municipal de Três Passos após o cortejo previsto para às 16h. Devido aos protocolos de sanitários em decorrência da pandemia não haverá velório.

A COVID-19 fez até o momento 48 vítimas fatais em Três Passos.

Confira a íntegra da nota

A 22ª Região Policial – DPRI/RS manifesta profundo pesar pelo falecimento do Delegado de Polícia aposentado ARI OVIDIO DALMOLIN, de 73 anos, que se encontrava internado na UTI de Três Passos, vítima de Covid-19.



Dalmolim ingressou na Policia Civil como Escrivão de Polícia chegando ao cargo de Comissário, no ano de 1991 passou para o Cargo de Delegado se formando na Turma de Delegados de Polícia no ano de 1992 onde atuou nas Delegacias de Três Passos, Delegacia de Trânsito de Três Passos e na Delegacia de Campo Novo. Registramos nossos sinceros pêsames aos familiares e amigos mais próximos do colega, desejando-lhes muita força nesta hora tão difícil.

