Dentro do Jogo: Sacada do mestre Renato abre caminho para uma goleada

Se só olharmos o placar final da partida entre Grêmio e Pelotas, vamos achar que os gremistas não tiveram nenhuma dificuldade para construir os 4 a 0.

Estaríamos enganados, o tricolor sofreu em boa parte do duelo. Contando com a volta do técnico Renato Portaluppi e de alguns titulares a equipe não fez um bom primeiro tempo.

Foi lento, não pressionava o adversário, criava cruzamentos sem direção, tinha a posse da bola, mas não conseguia furar a defesa do Pelotas que com suas linhas mais baixa criava essa dificuldade para os gremistas.

Na etapa final continuavam os erros e as dificuldades, o Pelotas pressionava mais e tinha as ações do jogo controladas.

Mas foi aí que veio a sacada do mestre Renato, que fez modificações mexendo no sistema tático da equipe, tirando um zagueiro e colocando um atacante.

A “ousadia” deu muito certo, a partir da entrada de Ricardinho o Grêmio consegue melhorar seu jogo, passando a ficar mais no ataque e construindo jogadas com qualidade. Em 12 minutos constrói uma goleada de quatro gols.

Uma vitória que começou pelo seu técnico, que conhece sua equipe e por isso pode ousar em suas escolhas.

Por Marieli Pessotto – Colunista Dentro do Jogo

