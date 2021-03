RS segue para a quinta semana em bandeira preta no mapa do distanciamento controlado

Compartilhar Pin 0 Compart.

Com o anúncio do governo estadual, nesta sexta-feira (26), o Rio Grande do Sul segue para a quinta semana consecutiva em que todas as 21 regiões do mapa do distanciamento controlado estão em bandeira preta. Apesar disso, todas aderiram ao sistema de cogestão e podem aplicar medidas mais brandas, equivalentes à classificação anterior (bandeira vermelha), nos planos regionais.

A análise dos dados dos 11 indicadores do modelo mostra estabilidade no número de internados em UTI (-1,8%) e redução nos casos confirmados com Covid-19 em leitos clínicos (-11,5%). Porém, o total de óbitos ainda é crescente (+4%), atingindo um total de 1.824 nos últimos sete dias.

No período de bandeira preta, a capacidade hospitalar do estado foi ampliada em 2,5% no número total de leitos de UTI existentes e houve 1,7% de queda no número de internados. Por isso, houve redução da razão de leitos de UTI livres para cada ocupado, mas que é insuficiente para que a situação do RS seja considerada estável.

O mapa é definitivo e não há possibilidade de pedidos de reconsideração, devido à gravidade do cenário. Também segue suspensa a regra que permite que municípios sem registro de óbito ou hospitalização de moradores nos últimos 14 dias poderiam adotem protocolos de bandeira vermelha.

O que pode e o que não pode no sistema de cogestão



Conforme decreto estadual, as atividades não essenciais seguem suspensas das 20h às 5h até 4 de abril, inclusive aos fins de semana e feriados.

Além disso, aos fins de semana e feriados, fica determinada a restrição de atividades presenciais durante todo o dia. As exceções são os serviços essenciais, como farmácias, supermercados e comércio de materiais de construção e demais exceções.

