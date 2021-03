Dentro do Jogo: Perda da invencibilidade

Compartilhar Pin 0 Compart.

Até a partida contra o Juventude o Grêmio era o único time que não havia perdido no Gauchão. Um duelo de duas equipes de Série A brasileira.

Contra o time da serra, os guris não tiveram um desempenho como era esperado. Muitos erros e dificuldades para criar jogadas no ataque. Saíram na frente, mas não conseguiram segurar o Juventude.

O tripé no meio de campo desta vez não funcionou, Ferreira sozinho no ataque não conseguia o drible em cima de seus marcadores. Faltou agressividade no tricolor.

Desorganizado em campo, principalmente na segunda etapa, a derrota por 2 a 1 foi inevitável.

Os guris gremistas estão aproveitando as oportunidades para mostrar seus talentos para o técnico Renato, mesmo não fazendo uma boa partida e saindo derrotados, ninguém saiu manchado que não poderá subir para jogar no time principal.

Como falei em comentários anteriores são meninos que estão pegando experiência para futuramente renderem bons frutos para o Grêmio.

Por Marieli Pessotto – Colunista Dentro Do Jogo

