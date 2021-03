Na quinta-feira, 25 de março, às 11h30, policiais militares do 7° BPM apreenderam um veículo carregado com onze mil e cinquenta maços de cigarros contrabandeados do Paraguai. O condutor do veículo, emplacado em Palmeira das Missões fugiu, não sendo localizado.

A carga e o veículo foram apreendidos.

