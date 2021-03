Tenente Portela registra 20º óbito por Covid-19, paciente não tinha comorbidades

Compartilhar Pin 0 Compart.



Tenente Portela registra na noite desta quinta-feira, 25 de março, o vigésimo óbito em decorrência da Covid-19.

Trata-se de um paciente do sexo masculino com a idade de 75 anos que não possuía comorbidades. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, os primeiros sintomas ocorreram em 9 de março e a internação no Hospital Santo Antônio ocorreu no dia 18 e o falecimento nesta quinta-feira, 25.

Aos familiares e amigos as condolências do site Portela Online. Que Deus conforte seus corações.

