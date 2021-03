Loterias: mais de R$ 140 milhões em prêmios não foram resgatados em 2020

Compartilhar Pin 0 Compart.



Recentemente, a Caixa Econômica Federal informou no balanço de 2020 que mais de R$ 140 milhões em premiações de várias loterias não foram retirados por apostadores durante o ano que passou. Seja por conta de medo em caso de valores altos ou preguiça de ir até uma casa lotérica ou banco, muitos deixam de receber aquilo que ganharam.

O valor é quase metade do prêmio da Mega da Virada e soma desde a prêmios bem pequenos até a alguns que poderiam fazer a diferença na vida de alguém. E tudo isso poderia ser evitado por quem aposta nas loterias pela internet com o Mega Loterias .

Com a gente, o apostador recebe seus prêmios direto na sua conta bancária, não precisando sair de casa para absolutamente nada. Isso garante que cada centavo ganho será devidamente pago, mantendo o sigilo e a integridade do ganhador salvos. Além disso, ainda tem todo o conforto de não precisar ir até o banco ou casa lotérica resgatar o que é seu por direito.

Como isso é feito?

No Mega Loterias , a partir do momento em que uma aposta é confirmada no site, todo o procedimento fica por nossa conta. Nós validamos os jogos em uma casa lotérica credenciada da Caixa e guardamos o comprovante em um local seguro para caso ele seja premiado.

Assim que os resultados forem apurados, em caso de premiação o valor já é creditado automaticamente em sua conta no site. Se quiser, pode utilizá-lo para fazer novas apostas ou então solicitar o resgate informando os dados de sua conta bancária. Após a confirmação, o valor é enviado para a sua conta dentro do prazo necessário para finalizar esse fluxo (ele varia de acordo com o valor do solicitado).

Fonte: Economia – iG @ https://economia.ig.com.br/Loterias/2021-03-25/loterias–mais-de-r–140-milhoes-em-premios-nao-foram-resgatados-em-2020.html

