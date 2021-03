Drama: Com quatro óbitos confirmados nesta quarta-feira, Coronel Bicaco contabiliza 14 óbitos por Covid em 19 dias

Compartilhar Pin 0 Compart.

O município de Coronel Bicaco vive um drama nas últimas semanas, com um aumento significativo nos casos confirmados e nos óbitos em decorrência da Covid-19.

Nesta quarta-feira (24), quatro mortes foram confirmadas, de pacientes que tiveram complicações em função de infecção pelo novo coronavírus. Com isso, o município contabiliza 18 óbitos desde o início da pandemia. Entretanto, somente nos últimos 19 dias, foram confirmadas 14 mortes, o que torna a situação dramática no município.

O primeiro óbito do dia foi confirmado durante a tarde. A vítima é um idoso, de 79 anos, que estava há 18 dias internado na UTI/Covid do Hospital Santo Antônio, em Tenente Portela. João Pedro M. dos Santos era pastor de honra da Igreja Assembleia de Deus de Coronel Bicaco, instituição que emitiu nota de pesar nas redes sociais.

No início da noite, mais um óbito foi confirmado. O paciente, Carlos Estolano, de 62 anos, estava internado há vários dias na UTI/Covid do Hospital Santo Antônio, em Tenente Portela. Ele era esposo da mulher que faleceu no último dia 17 de março, também vítima da infecção. Carlos era servidor concursado do Município no cargo de encanador, e era carinhosamente conhecido na comunidade pelo apelido de “Tio”.

Por volta de 20h30min, o terceiro óbito do dia foi confirmado. A vítima é Jocemar da Silva Pretto, de 33 anos, que estava internado na UTI/Covid do Hospital Vida e Saúde, em Santa Rosa. Também integrante da Igreja Assembleia de Deus, de Coronel Bicaco, ele estava atuando como líder de jovens por muitos anos e atualmente estava a cargo do departamento da Escola Bíblica de Adultos e era responsável também pelo departamento de Recepção da nossa igreja. A instituição emitiu nota de pesar pelo falecimento.

E por volta de 23h30min, o quarto óbito do dia foi confirmado, de paciente do sexo masculino, que estava internado em leito clínico no Hospital Santo Antônio de Pádua, na própria cidade de Coronel Bicaco. Os dados deste paciente ainda não foram divulgados.

Com estas quatro mortes, incluindo um servidor público municipal entre as vítimas, o Município de Coronel Bicaco decretou luto oficial. Nesta quinta-feira, 25 de março, os serviços não essenciais da prefeitura estarão suspensos.

A Secretaria de Saúde de Coronel Bicaco, através de boletim epidemiológico, ainda confirmou dez novos casos de coronavírus nesta quarta-feira. Neste momento o município está com 119 casos ativos e, agora, com 13 pacientes hospitalizados.



Fonte: Rádio Alto Uruguai

