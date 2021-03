Três Passos confirma o 46º óbito por Covid-19 e encerra a quarta-feira com 119 casos ativos

Compartilhar Pin 0 Compart.

Mais um óbito por complicações pela Covid-19 foi confirmado em Três Passos. Trata-se de uma paciente de 43 anos de idade, que possuía comorbidades, e veio a óbito na terça-feira, de acordo com informações repassadas pela Secretaria Municipal de Saúde. Ela estava internada no Hospital de Caridade de Três Passos desde o dia 12 de março, e de acordo com o boletim de ontem, estava na Ala Covid.

Com essa morte, Três Passos chega a 46 óbitos em decorrência da Covid-19.

Quanto aos números do boletim epidemiológico divulgado nesta quarta-feira, nove casos positivos a mais foram confirmados no município. Como houveram sete recuperações nas últimas 24 horas e um óbito confirmado, os casos ativos de coronavírus são 119 neste momento.

56 pacientes são considerados casos suspeitos e aguardam resultado laboratorial de seus exames. 357 pessoas estão recomendadas a cumprir isolamento domiciliar.

Hospitalizações

Sete pacientes de Três Passos estão internados no Hospital de Caridade. Três deles estão na UTI/Covid: dois homens, de 73 e 83 anos, e uma mulher, de72 anos, todos casos positivos.

Na Ala Covid estão outros quatro pacientes do município: dois homens, de 45 e 48 anos, e duas mulheres, de 43 e 66 anos, todos casos positivos de coronavírus.

Na UTI/Covid do hospital de Três Passos ainda está internada uma paciente, de 62 anos, de Coronel Bicaco, e um paciente homem, de 40 anos, de Rodeio Bonito.

Na Ala Covid, além dos quatro pacientes de Três Passos, estão internadas duas mulheres, de 59 e 71 anos, além de um homem, de 54 anos, ambos de Bom Progresso; e um paciente homem, de 66 anos, de Tiradentes do Sul.

DADOS EPIDEMIOLÓGICOS COVID-19 TRÊS PASSOS (24 de MARÇO)

*Atendimentos: 21.822

*Hospitalizações: 07

*Casos negativos: 6.270

*Casos confirmados: 2.112

*Casos recuperados: 1.947

*Casos ativos: 119

*Óbitos: 46

*Aguardam resultado: 56

*Pessoas recomendadas ao isolamento domiciliar: 357

*Doses aplicadas: 1ª dose: 3.372; 2ª dose: 1.030.

09 casos positivos nas últimas 24 horas:

Femininos: 19, 40, 29 e 22 anos;

Masculinos: 63, 38, 56, 37 e 25 anos.

