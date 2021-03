Tenente Portela confirma o primeiro caso de dengue autóctone em 2021

Compartilhar Pin 0 Compart.

Tenente Portela teve confirmado nesta terça-feira, 23, o primeiro caso de dengue deste ano. A informação é da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento. Trata-se de paciente do sexo masculino, 36 anos de idade, morador do bairro Centro. Ele apresentou os primeiros sintomas no dia 05 de março. O material do exame foi encaminhado ao Lacen (Laboratório Central do Estado) e a liberação do laudo ocorreu neste dia 23 de março.

Conforme a o Setor de Epidemiologia da Secretaria de Saúde, trata-se de um caso autóctone, ou seja, contraído no próprio Município. O órgão informa que já foi realizado monitoramento no local e está sendo intensificado o trabalho de investigação e eliminação de focos no quarteirão.

A ocorrência serve de alerta para a necessidade de que as medidas preventivas sejam reforçadas. O cidadão precisa estar atento e eliminar qualquer possibilidade de proliferação do mosquito aedes aegypti, que é o transmissor da dengue.

Fonte: ASCOM

