Executivo e Legislativo repassam R$ 730 mil para o Hospital Santo Antônio de Tenente Portela

Uma solenidade no final da tarde desta terça-feira, 23 de março, marcou a assinatura dos convênios que resultarão no repasse de R$ 730 mil ao Hospital Santo Antônio de Tenente Portela. Participaram do ato o prefeito municipal, Rosemar Sala; a presidente da instituição, Mirna Braucks; a presidente da Câmara Municipal, Irinéia Koch Lena; os vereadores Natanael Diniz de Campos e Luis Claudir dos Santos; os secretários municipais de Saúde e Saneamento, Magna Sinhori; e de Administração, Planejamento e Comunicação Social, Paulo Farias; e a diretora do HSA, Lisete Bison.

A concessão destes recursos destina-se ao custeio da casa de saúde portelense. O total do repasse representa a soma de R$ 150 mil, oriundos de emenda parlamentar do deputado Maurício Dziedricki (PTB), intermediada pelo ex-prefeito de Miraguaí, Ivonir Botton; R$ 350 mil, indicados pela Câmara Municipal ao final da legislatura passada; e R$ 230 mil de recursos disponibilizados pela atual gestão municipal.

Conforme o prefeito, os R$ 150 mil estarão na conta do hospital nos próximos dias e o restante será pago em duas parcelas nos mês de abril e maio, no valor de R$ 290 mil, cada. Rosemar Sala reforçou que o repasse é o reconhecimento do poder público aos relevantes serviços prestados pelo HSA, em especial neste momento de enfrentamento da pandemia. Mirna Braucks, se mostrou emocionada com a iniciativa e ressaltou que o dinheiro amenizará as dificuldades vividas pela instituição.

Os vereadores Irinéia Lena e Natanael de Campos, atual e ex-presidente da Câmara, respectivamente, destacaram o compromisso do Legislativo em apoiar a casa de saúde. A indicação de recursos é resultado da economia feita ao longo do ano passado. Para este ano, novos repasses deverão ser propostos pelo parlamento municipal. Já o Executivo, conforme Rosemar Sala, seguirá sendo parceiro do Santo Antônio.

Fonte: ASCOM

