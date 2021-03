Cinco pessoas da mesma família morrem de Covid-19 em Cruz Alta

Compartilhar Pin 0 Compart.

Cinco pessoas da mesma família morreram de Covid-19 em Cruz Alta, no Noroeste do RS. O falecimento mais recente foi nesta terça-feira (23). Sergio Correa Bonaldi, de 47 anos, estava internado desde o dia 12, no Hospital São Vicente de Paulo.

A mãe, Maria Vergília, os irmãos Achiles e Paulo e a cunhada Salete, esposa de Paulo, morreram na semana passada.

Dos oito irmãos da família Bonaldi, três morreram. Outros três foram internados, mas já receberam alta. E dois seguem internados.

“De repente você vê, de uma hora para outra, isso ir de repente se degradando. Como se tirassem, arrancassem um pedaço de você a cada dia, e sem você simplesmente poder fazer nada. Isso te causa essa impotência”, afirma o funcionário público Jorge Luis Corrêa Bonaldi.

Jorge conta que já havia contraído a doença antes dos familiares. Seu filho também testou positivo. Ambos se recuperaram.

“Mas a gente viu que, agora, passados dois meses que a gente passou por isso, a gente viu na família quando deu essa nova onda aí, de um vírus diferente. A gente notou isso, da agressividade desse vírus perante aquilo que a gente passou”, afirma.



