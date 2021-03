Vagas de emprego em Tenente Portela – confira

Compartilhar Pin 0 Compart.

O site Portela Online divulga em suas páginas as vagas de emprego disponibilizadas pelo Sine de Tenente Portela. Maiores Informações podem ser conferidas pelo telefone (55) 3551-1863.

* 2 Auxiliar de Produção BRQ – turno da tarde

* 1 Auxiliar de Recepção de Leite BRQ – CNH B

* 1 Auxiliar de Contabilidade (Homem/Experiência)

* 1 Costureira com experiência

* 1 Motorista carteira categoria C ou D

* 1 Mecânico

* 1 Mecânico de motos com experiência

* 1 Motorista para coleta de leite – CNH C

Continua após a publicidade...



Fonte: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo

Curtir isso: Curtir Carregando...