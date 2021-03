Tráfico na Capital da Região Celeiro – seis presos em oito dias

Compartilhar Pin 0 Compart.

E seguem as prisões por tráfico de drogas no município de Três Passos. Em pouco mais de uma semana foram 6 prisões realizadas pela Polícia Civil e Brigada Militar, confere as notícias relacionadas mais abaixo.

Na manhã desta terça-feira, 23 de março, na cidade de Três Passos, a Policia Civil e Brigada Militar efetuaram a prisão em flagrante de dois indivíduos por Tráfico de drogas.

Foi apreendido um tijolo de cocaína, pesando aproximadamente 952 gramas; uma porção de cocaína, pesando 2,1 gramas, uma balança de precisão e uma pistola Bereta, 635 com sete cartuchos.

Após as formalidades legais, os indivíduos foram encaminhados ao Presídio Estadual de Três Passos.

