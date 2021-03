Sicoob cresce 34% em liberações de crédito rural e enxerga otimismo do agro

Compartilhar Pin 0 Compart.

Mesmo em um ano com incertezas e diversos entraves, o agronegócio brasileiro segue otimista e contratando mais crédito rural para crescer sua produção. É o que indica um levantamento realizado pela instituição financeira cooperativa Sicoob, que tem fortes laços com o agro e ampliou em 34% suas liberações de crédito para os produtores rurais.

Segundo o Sicoob, que tem mais de 5 milhões de cooperados – 9% deles produtores rurais – os desembolsos chegaram a R$ 11 bilhões na Safra 20/21 até o mês de fevereiro, um crescimento bruto de R$ 2,78 bilhões com relação ao mesmo período do ano-safra anterior.

De acordo com Francisco Reposse Junior, diretor comercial e de canais do Sicoob, a expectativa é atingir os R$ 17 bilhões ao fim da temporada. A maior surpresa são as liberações voltadas a investimentos, que somam R$ 3,8 bilhões, um avanço de 80% com relação à Safra 19/20.

Reposse avalia que o aumento de crédito para investimentos se deve a três fatores: demanda reprimida, falta de recurso nas safras anteriores e baixa no CDI. “Todos querem aproveitar para fazer investimento atrelado a uma taxa pré-fixada, em baixa historicamente”, afirma o executivo.

Para Raphael Santana, gerente de agronegócios do Sicoob, este ano houve crescimento no âmbito do pequeno produtor (27%) quando comparado com o mesmo período da safra anterior. “Tivemos uma intensificação no direcionamento de crédito para produção de aves e suínos, em sistema de integração, mas não deixamos de atender as atividades que tradicionalmente são apoiadas pelo Sicoob, como café, cana-de-açúcar, pecuária de leite e corte”, finaliza Santana.

