Mais dois óbitos em razão da Covid-19 em Três Passos

Três Passos informa mais dois falecimentos por complicações relacionadas ao Covid-19. Ao todo já são 45 óbitos no município.

O quadragésimo quarto óbito trata-se de um homem de 62 anos, que foi diagnosticado com coronavírus no dia 6 de março, sendo internado dois dias depois (8), e posteriormente foi transferido para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) no dia 15. Ele não possuía comorbidades.

O quadragésimo quinto óbito trata-se de uma mulher de 68 anos, que internou no dia 9 de março, e testou positivo para Covid-19 no dia 12. Ela possuía doença cardiovascular, vindo a falecer hoje, 22 de março.

