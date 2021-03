Lançado edital que possibilitará novos empreendimentos no Parque Industrial de Tenente Portela

Compartilhar Pin 0 Compart.

Publicação foi feita nesta segunda, 22, no site oficial da Prefeitura. São oito terrenos cujas propostas de aquisição serão conhecidas no dia 7 de maio.

Já está no portal oficial do Município o edital que vai selecionar as propostas para a venda de terrenos junto ao Parque Industrial Osvaldo Trintin. A publicação ocorreu nesta segunda-feira, 22, e tem a finalidade de possibilitar a instalação de novas indústrias, transferência, ampliação, criação de filiais de baixo potencial poluidor, criação ou abertura de filiais de empresas atacadistas (conforme tipologias industriais constantes no sítio da Fundação Estadual de Proteção Ambiental – FEPAM).

Continua após a publicidade...

O edital (PROCESSO LICITATÓRIO nº 24/2021) disponibiliza oito terrenos/lotes com valores previstos que variam de R$ 28.909,00 a R$ 102.147,00. A abertura das propostas será feita no dia 7 de maio, às 9 horas, na Sala de Licitações da Prefeitura.

CONFIRA TODAS AS INFORMAÇÕES NESTE LINK:

https://www.tenenteportela.rs.gov.br/licitacao/detalhe/237914/palienacaovenda-de-terrenos-junto-ao-parque-industrial-osvaldo-trintinp/



Fonte:

Assessoria de Comunicação

Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Comunicação Social

Prefeitura de Tenente Portela

Curtir isso: Curtir Carregando...