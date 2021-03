Ex-Secretário de Administração de Tenente Portela morre em Santa Catarina

Compartilhar Pin 0 Compart.



Morreu neste domingo, 21 de março, o ex-secretário de Administração do Município de Tenente Portela no início dos anos 2000. O portelense Jânio De Carli tinha comorbidades e foi vítima de complicações da COVID-19, aos 60 anos de idade. Ele tratava de um câncer no intestino haviam 6 anos e há cerca de 15 dias foi diagnosticado com Covid-19 e não resistiu e faleceu.

Jânio foi secretário na administração de Neivaldo Antoniollo e João Benício de Arruda Flores entre os anos de 2001 e 2004. Atualmente o portelense residia com a família no litoral catarinense, mais precisamente na praia de Perequê, município de Porto Belo.

O corpo de Jânio De Carli está sendo transladado para Porto Alegre onde será cremado. Posteriormente suas cinzas serão encaminhadas para Tenente Portela.

Deixa enlutado sua esposa Eloisa De Carli, o filho João Ivo De Carli, a nora Fernanda, parentes e uma legião de amigos.

Aos amigos e familiares as condolências do site Portela Online.

