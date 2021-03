Estado atinge marca de aplicação de 1 milhão de doses de vacinas contra a Covid-19

Compartilhar Pin 0 Compart.

O Rio Grande do Sul ultrapassou, no início da tarde desta segunda-feira, 22 de março, a marca de 1 milhão de doses da vacina contra o coronavírus aplicadas na população gaúcha – 747.531 pessoas receberam a primeira dose e 261.582 já completaram a imunização com duas doses (dados obtidos às 12h15). Esse número representa a aplicação da primeira dose em 14,7% das pessoas que integram o grupo prioritário para a vacinação.

“Em vários grupos prioritários, como moradores e funcionários de instituições de longa permanência e profissionais de saúde que atuam diretamente na linha de frente do combate à Covid-19, por exemplo, já atingimos praticamente 100% das pessoas”, afirma a diretora do Departamento de Atenção Primária e Políticas de Saúde da Secretaria da Saúde (SES), Ana Costa. “A ampliação e aceleração da imunização, tão fundamentais neste momento crítico que vivemos, depende do envio regular e breve das vacinas pelo Ministério da Saúde, cumprindo os cronogramas anunciados.”

Continua após a publicidade...

No dia em que o Rio Grande do Sul ultrapassou o total de 1 milhão de doses aplicadas, passaram a ser disponibilizadas, no site https://vacina.saude.rs.gov.br, informações adicionais para que a população acompanhe a estratégia de vacinação no Estado. Estão disponíveis, a partir desta segunda-feira (22/3), dados como gênero e faixa etária das pessoas imunizadas, assim como a quantidade de doses aplicadas de cada fabricante. A estimativa de integrantes do grupo prioritário no Estado foi atualizada pelo Ministério da Saúde para 5.081.552.

“A Secretaria da Saúde passou a integrar a base de dados do sistema oficial do Ministério da Saúde, o SI-PNI – Sistema de Informações do Programa Nacional de Imunizações, e isso tornou possível ampliarmos ainda mais a transparência do processo de imunização no Estado, especialmente porque é maior a frequência de atualização dos dados fornecidos pelos municípios ao sistema oficial”, destacou o diretor adjunto do Departamento de Gestão de Tecnologias e Inovação da SES., Mauricio Reckziegel.

Na tarde desta segunda-feira (22/3), começam a ser distribuídas para as coordenadorias regionais de saúde (CRS) as 322.050 doses de vacinas enviadas sábado (20/3) pelo ministério. “Peço celeridade aos municípios na aplicação, até com forças-tarefa, pois temos que correr para ampliar o número de pessoas vacinadas”, disse a secretária da Saúde, Arita Bergmann.

Fonte: SES

Curtir isso: Curtir Carregando...