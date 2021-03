Através da Cogestão Tenente Portela adota protocolos da Bandeira Vermelha

Compartilhar Pin 0 Compart.

Decreto municipal foi assinado na noite deste domingo, 21 de março. Prefeito estabeleceu a responsabilidade compartilhada como base para a retomada das atividades comerciais. “População e comerciantes precisam seguir rigorosamente, caso contrário, a pandemia avança e teremos que voltar com as medidas mais restritivas”, destaca Rosemar Sala.

O prefeito de Tenente Portela, Rosemar Sala, monitorou ao longo do fim de semana as decisões acerca das novas medidas de enfrentamento da pandemia. O vai e vem judicial sobre a cogestão e a flexibilização dos protocolos sanitários e de distanciamento fez com que o chefe do Executivo portelense permanece de plantão, juntamente com sua assessoria jurídica. Finalmente, após a divulgação do Decreto Estadual (55.799/21), ocorrida no final da tarde deste domingo, 21, Sala também determinou a publicação do Decreto Municipal (71/21) confirmando, através da cogestão, a adoção dos protocolos da bandeira vermelha. As determinações extraordinárias passam a valer a partir desta segunda-feira, 22, em todo o território portelense.

Antes de assinar o decreto, o prefeito manteve contato com lideranças empresarias, em especial com a direção da ACI. A opção em estabelecer regras que permitem a volta das atividades de setores que estão fechados, vem acompanhada do compromisso firmado com este segmento de que os protocolos serão seguidos em sua integralidade. “Estamos chamando de responsabilidade compartilhada. População e comerciantes precisam seguir rigorosamente, caso contrário, a pandemia avança e teremos que voltar com as medidas mais restritivas”, destaca Rosemar Sala.

O prefeito revelou seu posicionamento solidário aos proprietários de estabelecimento que “não aguentam mais” ficar fechados ou com suas atividades paralisadas. “Precisamos voltar ao trabalho, precisamos voltar a produzir e movimentar a economia, mas isso tem que acontecer de forma responsável e comprometida com o bem maior, que é a vida e a saúde de todos”, reforça o mandatário.

Rosemar Sala, ainda neste domingo determinou que a força tarefa de fiscalização intensifique as suas ações. Para o prefeito, os empresários precisam fazer a sua parte, mas a população também tem que contribuir, e a melhor forma é não se aglomerar, usar máscaras e manter a higienização. “Vamos estar atentos e com a colaboração das forças policiais, iremos combater o descumprimento das medidas sanitárias. Não permitiremos que a irresponsabilidade de alguns prejudique aqueles que têm feito a sua parte”.

A adoção da bandeira vermelha estará em constante avaliação. Rosemar Sala salienta, “não pretendemos retroagir, mas caso seja necessário, a partir do comprometimento da nossa rede de saúde, poderemos adotar protocolos mais rígidos. A evolução da pandemia e o comportamento da população é que determinará os nossos próximos passos”, concluiu.

CONFIRA O DECRETO NA ÍNTEGRA ACESSANDO ESTE LINK:

DECRETO Nº 71- Adota Bandeira Vermelha no âmbito municipal – Prefeitura Municipal de Tenente Portela



Fonte:

Assessoria de Comunicação

Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Comunicação Social

Prefeitura de Tenente Portela

