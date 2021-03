Atendimento presencial é retomado na Corsan de Tenente Portela com agendamento prévio

Compartilhar Pin 0 Compart.

Fica determinada a retomada do atendimento presencial aos usuários, mediante agendamento prévio , nas Unidades Polo de Tenente Portela. Nas unidades vinculadas de Miraguaí, Vista Gaúcha, Barra do Guarita e Derrubadas, fica determinada a retomada do atendimento presencial aos usuários, sem necessidade de agendamento prévio, nos seguintes horários e locais:

Miraguaí: todas as tardes, entre 13h30 e 17h30;

Barra do Guarita: segundas, quartas e sextas, entre 13h30 e 17h00;

Derrubadas: quartas, entre 13h30 e 17h00;

Vista Gaúcha: terças e quintas, entre 13h15 e 17h00;

O atendimento ao cliente em todo o Estado permanece igualmente disponível pelas plataformas digitais, quais sejam, Site (Central de Serviços), App Corsan, Chat Online (site) e Call Center 0800 646 6444.

