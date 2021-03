Dentro do Jogo: Colorado em adaptação

Compartilhar Pin 0 Compart.

Os primeiros jogos do grupo principal do Inter estão sendo de adaptação, o time está se acostumando com as novas ideias impostas pelo técnico Miguel Ángel Ramírez.

Novo sistema tático, novas peças e funções. Aos poucos os conceitos de Ramírez vão sendo incorporados pelo elenco.

Continua após a publicidade...

As primeiras amostras não foram tão animadoras, a equipe ainda não as assimilou da melhor forma, só com mais treinos e jogos conseguirão colocá-las em prática.

Sem ainda encontrar a formação ideal para sua equipe o técnico está usando o gauchão para fazer testes. Diante do Novo Hamburgo ele mudou novamente, fazendo novas experiências para ter uma ideia de grupo que tem em mãos.

Mesmo ainda não rendendo como o desejado os colorados conseguiram vencer, 1 a 0. Uma vitória importante que vai dando moral para o grupo que ainda enfrenta dificuldades. Quando os novos conceitos forem bem executados poderão dar muito certo no Inter de Ramírez.

Por Marieli Pessotto – Colunista Dentro do Jogo

Curtir isso: Curtir Carregando...