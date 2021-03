Tenente Portela começa neste sábado vacinação de idosos com idade a partir de 70 anos

Compartilhar Pin 0 Compart.

Tenente Portela recebeu nesta sexta-feira, 19, mais 410 doses da vacina CoronaVac/Butantan. Com o novo lote enviado pela Secretaria de Estado da Saúde, a imunização vai contemplar a faixa etária dos 70 aos 74 anos de idade. Até agora a aplicação das vacinas estava sendo feita em idosos a partir dos 75 anos.

Neste sábado, 20, durante a parte da manhã, equipes da Secretaria farão visitas domiciliares na área urbana para iniciar a imunização em pessoas integrantes deste novo grupo. Na segunda-feira, 22, o trabalho será retomado, estendendo-se também para moradores do interior. Quem tem 75 anos ou mais, ainda seguirá sendo vacinado.

Desta forma, a Secretaria reforça de que neste momento ainda não é necessário o deslocamento até as unidades de Saúde. Até o aqui, Tenente Portela recebeu 4.702 doses, sendo que já foram aplicadas 3.541. Um total de 1.126 portelenses já receberam as duas doses que completam a imunização. As informações estão no Vacinômetro, que é divulgado diariamente pela Secretaria de Saúde.

Fonte:

Assessoria de Comunicação

Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Comunicação Social

Prefeitura de Tenente Portela

