Padre de Itapiranga/SC é vitima da COVID-19

O padre Luiz Neis, natural de Itapiranga/SC, faleceu na madrugada desta sexta-feira,19 de março. Ele estava internado na UTI do Hospital da Unimed, em Porto União, na região do Planalto Norte do estado catarinense. O hospital comunicou o falecimento por volta das 4h30min.

Padre Luiz estava em isolamento desde o dia 06 de março. No dia 11 faria o exame da Covid-19, porém, passou mal na noite de quarta-feira, onde procurou atendimento médico no Hospital de Itapiranga.

Devido o agravamento de seu estado de saúde precisou ser transferido ao Hospital Regional Terezinha Gaio Basso de São Miguel do Oeste onde aguardava por um leito de UTI. O exame realizado posteriormente confirmou a doença. Em 12 de março foi transferido para a UTI do Hospital da Unimed de Porto União, em Santa Catarina. Ele já possuía comorbidades.



Até o momento, Itapiranga já registrou 14 óbitos em decorrência da Covid-19.



Luiz Neis é natural da comunidade de linha Chapéu, interior de Itapiranga e atuava como Pároco no município desde janeiro de 2018. O sepultamento será realizado no cemitério da cidade, ao lado da “Cruz Mestre”.

Fonte: Rede Peperi

