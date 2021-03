Dentro do Jogo: Guris do Grêmio 100%

Compartilhar Pin 0 Compart.

Os guris do Grêmio estão dando conta do recado, seguem 100% no gauchão e o melhor de tudo jogando um futebol bonito e envolvente.

Diante do Aimoré uma vitória de 2 a 0 com a maestria da garotada.

Os garotos conseguiram envolver o adversário, não o deixaram jogar, a todo o momento buscando o ataque e apresentando poucas falhas de marcação e na execução das jogadas.

Um meio de campo funcionando com Darlan criando e distribuindo lances para o ataque. Guilherme Azevedo, Pedro Lucas e Ferreira atordoando o sistema defensivo do Aimoré.

Brenno no gol, o mais destacado na partida. Na posição em que mais anda recebendo queixas, mostra que pode ser uma boa alternativa.

Até agora foram adversários de níveis técnicos menos exigentes, mas mesmo assim a postura da garotada merece elogios e sem dúvidas mostram que são boas opções para o técnico Renato Portaluppi.

Por Marieli Pessotto – Colunista Dentro do Jogo

