Brigada Militar prende homem por tráfico de drogas em Três Passos

Na quinta-feira, 18 de março, às 17h00, policiais militares do 7° BPM prenderam um homem por tráfico de drogas em Três Passos. A prisão ocorreu no bairro Operário, após abordagem em via pública, sendo localizado com o homem 550 gramas de maconha, 10 gramas de crack, 2 balanças de precisão e R$ 160,00 em dinheiro.

Todo material foi aprendido e o homem foram encaminhados para Delegacia de Polícia.

